taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Kaksız fatura bedelini KDK ile geri aldı

Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuran kişiye, yazlık konutuna elektrik şirketi tarafından hiç sayaç okuması yapılmadan kesilen fatura bedeli faiziyle ödendi.

AA | 13.05.2018 - 02:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'dan yapılan açıklamaya göre, Aydın'dan kuruma başvuruda bulunan kişi, yılda bir ay kullandığı yazlık konutuna hiç sayaç okuması gerçekleştirilmeden elektrik şirketi tarafından 539,40 lira fatura tahakkuk ettirildiğini bildirdi.

Başvuruda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) şikayette bulunularak, haksız tahsilatın iadesinin istediği ancak sorunun çözülmediğini de belirtildi.

Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, mağduriyetin giderilmesi için ilgili idarelerle irtibata geçti. Girişimler sonucunda, haksız yere alınan 539,40 lira ilgili idare tarafından faiziyle vatandaşa geri ödendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Osmaniye’de sağanak, su baskınlarına neden oldu
Akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden yağmurun oluşturduğu sel, otomobilleri önüne katıp sürüklerken bazı ev ve işyerlerini de su bastı.
Camiler zamana ve mekana uyumlu hale getirilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "Cami Planlama ve Tasarımı Projesi" kapsamında Kayseri'de çalıştay yapılacak.
Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor
Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan Emine Şahin, 6 aylıkken geçirdiği menenjit sonucu yatağa bağımlı hale gelen oğluyla adeta bebek gibi ilgileniyor.
SOLOTÜRK'ten İstanbul'da nefes kesen gösteri
Dünyaca ünlü akrobasi uçağı SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksi şoförlerini dinledi

84
Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor

Engelli oğluna 56 yıldır bebek gibi bakıyor

69
Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı

Galatasaray Florya'da şampiyon gibi karşılandı

7
Irak seçimlerinde düşük katılım ve usulsüzlük iddiaları

Irak seçimlerinde düşük katılım ve usulsüzlük iddiaları

6
Camiler zamana ve mekana uyumlu hale getirilecek

Camiler zamana ve mekana uyumlu hale getirilecek

9
Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

3
YSK kesin aday listesini açıkladı

YSK kesin aday listesini açıkladı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94