Kalabalık ama tatil gibi tatil: Amalfi Kıyıları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Amalfi Kıyılarını sevecek çok şey olsa da, bu kıyılar İtalya'da ziyaret edilecek kalabalık, pahalı ve sinir bozucu yerlerden biri aynı zamanda. Maiori'deki gibi büyük, güneşli bir plaj mı arıyorsunuz, yoksa Sant'Agata'nın dağ yalnızlığında daha mı mutlu olursunuz? Amalfi Kıyıları, “hiçbir şey yapmamak” için kesinlikle mükemmel bir yer. Yemyeşil Mulini ve Ferriere vadilerinde yürüyün, 'Tanrıların Yolu' denilen yol boyunca yerel çiftçilere 'buongiorno' deyin, Capri'nin göz alıcı adasına bir tekneyle gezintiye çıkın ve kanoyla gözlerden uzak plajlara kürek çekin.

KALABALIKTAN KAÇ

Kuşkusuz Amalfi Sahili, İtalya'nın en güzel bölgelerinden biri. Eğer popüler zevklere ihtiyacınız yoksa; her ne pahasına olursa olsun turistlerden uzak durmak istersiniz; herkesin gittiği yerlerde takılmana gerek yok; sen buraya kafa dinleyeceğin bir sahil tatili için geldin.

NAPOLİ'DEN BAŞLIYORUZ

Artık Napoli’ye vardınız. Napoli’den Amalfi Kıyılarına ulaşım için birçok yöntem var, tabii bu Amalfi Kıyılarında ilk durağınızın neresi olduğuna bağlı olarak değişecektir. Amalfi Kıyıları arasında bazı kasabalar arası vapurla ulaşımı da mümkün. Salerno’dan Amalfi ve Positano’ya düzenli seferler var. Kıyılar art arda Sorrento, Positano, Praiano, Amalfi, Ravello ve Salerno olarak sıralanmış, seni bekliyor.

SORRENTO

Avrupa'nın en çok arzu edilen ve romantik yerlerinden biri olan Amalfi sahili, antik çağlardan beri ziyaretçilerin başını döndürüyor. Sorrento, Amalfi Kıyılarının resmi başlangıç ​​noktası olarak ulaşılması en kolay şehir. Bu erişilebilirlik hem bir nimet hem de bir lanettir çünkü bu, Sorrento'da nüfusun yaz mevsimi boyunca patlama noktasına ulaşması anlamına geliyor. Herhangi bir kaza veya arıza, değerli zamanınızı boşa harcayan uzun trafik sıkışıklıkları anlamına gelebilir. Eğer Napoli'den veya Pompei'den Sorrento’ya günübirlik bir yolculuk yapmak istersen; kalabalığı zaten önemsemezsin.

SANT’AGATA VE NERANO

Bir tarafta Napoli Körfezi ve Vezüv Yanardağı, diğer tarafta Salerno Körfezi, Li Galli adaları ve Amalfi Sahili. Karşısında, neredeyse yüzme mesafesinde, Capri Adası. İşte tam olarak bulunduğunuz yer: Sant'agata. Sant'Agata'ya yakın bir yerde, sualtı mağaraları, güzel tarihi merkezi ve tipik restoranları ile ünlü Amalfo Sahili'nde bir başka cennet parçası da Nerano balıkçı köyü. Amalfi'nin sizi hayal kırıklığına uğratacak bir kesimi yok, zaten her yer birbirine benziyor. Kıyı şeridi boyunca ilerlerken gözünüze hoş gözüken istediğiniz yerde bir mola verin.





POSİTANO

Positano, belki de en çok denize dökülen pastel renkli evleriyle bilinir. Her ne kadar güzel manzaralar sunsa da, aynı zamanda yorucu bir yürüyüş anlamına da gelir. Birçok adım için hazırlıklı olun! Etrafında dolaşmak için kaçınılmaz bir egzersize rağmen, Positano büyüleyici havasıyla tüm yorgunluğunuzu alıyor. Positano merkezi bir konumda bulunuyor, güzel, küçük bir kumsala sahip ve hayat dolu. Özellikle gece hayatı, şehrin göz alıcı sahil barları, restoranları ve kulüpleri etrafında yoğunlaşıyor.

RAVELLO

Sahilden aşağıya doğru süzülen bir tepede, Positano'nun stili ve ihtişamından sonra ikinci gelen Ravello, insanlar üzerinde bir metamorfik etkiye sahip. Ravello'nun binlerce yıllık tarihi boyunca, o büyüleyici bir dağın tepesinde sayısız insanı büyüledi, sanatçılara ilham kaynağı oldu ve kalpleri tutkuyla doldurdu. Ravello bir nevi bir müzik kenti; ritmi duyabiliyorsunuz.





AMALFİ

Amalfi, sahil boyunca en büyük ve en popüler kasabalardan biri; Capri Adası'na kolay bir gezi veya doğu ve batıdaki küçük kasabalar için mükemmel bir başlangıç ​​noktası. Kıyılarının dünyada az bulunur bir atmosferi var. Körfezin en doğu ucu Salerno’dan, en batı ucu Sorrento‘ya kadar nefis manzaralar eşliğinde gezilecek yerler sunuyor. Kıyılar boyunca birçok kasaba, aralarda yakalanabilecek birçok detay olduğu için Amalfi’de araç kiralamak oldukça avantajlı olacak. Amalfi Kıyılarında kasabaların merkezleri oldukça pahalı, hele en ünlü kasaba Positano’da fiyatlar çok uçuk. Amalfi Kıyılarından ulaşım seçenekleri olan Capri Adası’na veya daha az meşhur olsa da görmeye değer olan Ichia Adası’nı da planlarınıza katın. Gezilecek birçok kasaba, kovalanacak bir sürü manzara olduğu için insanın aklına denize girmek gelmiyor pek.

YÜZMEK YETMEZ

Kesintisiz bir plaj gezisi istersiniz; büyük ulaşım merkezlerinin yakınında olmanıza gerek yok. Küçük kasaba atmosferinde ıslanmak, kıyıdaki en romantik yerde balayında olmak, yürüyüş yapmak, deniz mağaralarını keşfetmek, koydan koya tekne turu yapmak veya büyük puf yataklarda güneşlenmek isterseniz; bolca alternatifiniz var.

BURAYA MÜZE GEZMEYE GELMEYİN

Amalfi Kıyılarını müze, kültür merakı olanların listesinden çıkarıyoruz. Tabii ki her yerin olduğu gibi burada da görmeye değer birçok eser var ama Amalfi kültür turizmi ile değil, deniz, kum, güneş turizmi ile ayaklarınıza seriliyor.

3 GÜNLÜK AMALFİ PLANINIZ

Sizin için özet halinde bir Amalfi gezisi planlayacak olursak: Bir gününüzü Pompeii ve Sorrento’ya ayırın. Sabah erkenden yola çıkıp Sorrento’dan Amalfi’ye kadar gidip, Ravello’yu da gezip Positano’ya varın. Burada muhteşem gün batımını yakalayın ve hatıra bir fotoğraf bırakın. Bir başka gününüzü ise Sorrento’dan günübirlik gidip gelebileceğiniz Capri adası’da geçirin.

İşte şimdi tam bir Amalfilisiniz. İtalya'nın sahil şeridinin altını üstüne getirdiniz ve denizde durmaktan buruştunuz.

İyi tatiller!