Kalbi koruyan 24 besin

TRT1'in en çok izlenen programlarından 'Doktor Geldi'de bugün kalbe iyi gelen besinler konuşuldu ve yanlış bilinen hatalar aydınlatıldı.

KARACİĞER DE ÖNEMLİ

Doç.Dr. Halit Yerebakan, kalbin önemine değinmeden önce karaciğerin önemine de değindi. Karaciğerin kan hücrelerinin yapı taşı olduğunu belirten Yerebakan, organlara oksijen taşımada ve demir üretminde da yarar sağladığını dile getirdi.

Kalbi koruyan besinler İZLE



CEVİZİN DAMARLAR İÇİN YARARLI

Ayrıca Yerebakan kuruyemişlerden cevizin Omega ve E vitamini açısından çok zengin olduğunu, damarları koruduğunu ancak 4 taneden fazla yenmemesi gerektiğini vurguladı.

GREYFURT DİKKATLİ TÜKETİLMELİ

İçilen ilaç konsantrasyonunu belli bir seviyede tuttuğu bilinen Greyfurt da sağlık açısından gayet iyi, ancak dikkat edilmesi gereken bir meyve olarak öne çıkıyor.