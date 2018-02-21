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Kalbi koruyan 24 besin

TRT1'de 'Doktor Geldi' programında kalbe iyi gelen tüm besinler sıralandı.

Haber Merkezi | 21.02.2018 - 18:26..
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  2. Sağlık

TRT1'in en çok izlenen programlarından 'Doktor Geldi'de bugün kalbe iyi gelen besinler konuşuldu ve yanlış bilinen hatalar aydınlatıldı.

Kalbi koruyan 24 besin

KARACİĞER DE ÖNEMLİ

Doç.Dr. Halit Yerebakan, kalbin önemine değinmeden önce karaciğerin önemine de değindi. Karaciğerin kan hücrelerinin yapı taşı olduğunu belirten Yerebakan, organlara oksijen taşımada ve demir üretminde da yarar sağladığını dile getirdi.

Kalbi koruyan besinler İZLE

CEVİZİN DAMARLAR İÇİN YARARLI

Ayrıca Yerebakan kuruyemişlerden cevizin Omega ve E vitamini açısından çok zengin olduğunu, damarları koruduğunu ancak 4 taneden fazla yenmemesi gerektiğini vurguladı.

Kalbi koruyan 24 besin

GREYFURT DİKKATLİ TÜKETİLMELİ

İçilen ilaç konsantrasyonunu belli bir seviyede tuttuğu bilinen Greyfurt da sağlık açısından gayet iyi, ancak dikkat edilmesi gereken bir meyve olarak öne çıkıyor.

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