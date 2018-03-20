Altınşehir Mahallesi Milli İrade Ortaokulu ek bina inşaat alanında demir ustası olarak çalışan Abdullah Yıldız, zeminin beton kalıplarına demir bağlarken dengesini kaybederek düştü.
KALÇASINA DEMİR SAPLANDI
Demirin üzerine düşen Abdullah Yıldız’ın kalçasına yarım metre uzunluğunda demir saplandı. İş arkadaşları tarafından fark edilen kazanın hemen sonrasında demir arkadaşları tarafından demir makasıyla kesildi.
İnşaat ustasının kalçasına demir saplandı ViDEO
AMELİYATA ALINDI
112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı vücuduna saplanan yarım metre uzunluğundaki demir parçasıyla birlikte Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı şahsın kalçasına saplanan demirin çıkartılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.