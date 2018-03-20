İnşaat ustasının kalçasına demir saplandı

Kendisini evine bırakan polislere ateş eden kişi yakalandı

1 Kadınlar protesto için erkeklerle aynı yerde namaz kıldı Geçtiğimiz hafta Fatih Camii'nde erkeklerin namaz kıldığı yerde namaz kılan bir kadının görevli tarafından dışarı çıkarılmasını protesto eden kadınlar, aynı yerde toplu olarak namaz kıldı.

2 Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman PFDK'ya sevk edildi.

3 Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu Lüks araç markası Aston Martin'in yeni SUV modelinin ismi belli oldu.

4 Beyne iyi gelen besinler TRT1'de yayınlanan program 'Doktor Geldi'de bu hafta beyne iyi gelen besinler anlatıldı.

5 Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti Çinli mühendisler, ileri teknoloji hipersonik uçakları test etmek üzere dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etti.

6 Giysisi yiyecek kendisi yemelik bebek Bebeğine yiyeceklerle kıyafet giydiren annenin eğlenceli paylaşımı sosyal medya hesabında büyük beğeni topladı.