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Şifa deposu 'Kaldirik otu' nedir

Yabani bir ot olan ve yol kenarlarında yabani olarak yetişen kaldirik oldukça şifalı bir bitkidir.

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Özellikle Düzce'de bilinen ve oldukça sevilen "Kaldirik" otu, ülkemizde "Kalındirek" ve "Hodan" isimleriyle de bilinir. Yabani olarak yetişen bu bitki, metabolizma açısından oldukça faydalıdır.

ŞİFA NİYETİNE YEMEK

Günümüzde doğal yaşamın artması ile oldukça rağbet gören Kaldirik, Karadeniz'de "Kaldirik Otu", "Tamara Otu" olarak da bilinir.

Genelde mart aylarında tezgahlara inen, baharın habercisi kaldirik otu, pazarda satılmakta, toplamak isteyenler için ise yol kenarlarında yabani olarak bulunmaktadır.

Çeşitli yemekleri yapılan kaldirik otu aslında bir şifa kaynağıdır. Aralarında kanser, iltihaplanma gibi çok sayıda hastalığın dermanı olan Kaldirik oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır.

KALDİRİKİN YARARLARI

İyi bir idrar söktürücü olan Kaldirik, idrar yollarını açar, temizler. Özellikle sigara içenler için iyi bir balgam söktürücü olan bu bitki, boğaz-bademcik iltihaplarına iyi geldiğine inanılır. Ayrıca müzmin öksürük içinde faydalı etkileri vardır. Ter atıcıdır. Depresyona iyi geldiği yüzyıllardır bilinmektedir.

Bu gibi çok sayıda derdin dermanı olan Kaldirik tüketilmesi özellikle tavisye edilmektedir.

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