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Kaldırılacak özel okul teşvik programı nasıl işliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un özel teşvik programını kaldıracağını söylemesinin ardından, özel okul teşviklerinde sistem nasıl işliyor sorusunu doğurdu.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 09:02..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan özel okul teşvikinin kaldırılacağı konusu binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor.

1 YILDA 75 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK VERİLDİ

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve temel lise türlerinde öğrenim gören her bir öğrenciye verilen eğitim ve öğretim desteği tutarları ile ilk defa destek verilecek öğrenci sayıları açıklanmıştı.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 6 bin öğrenciye 3 bin 290'ar lira, ilkokullardaki 15 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira, ortaokullar ve liselerdeki 15 biner öğrenciye 4 bin 610'ar lira ile temel liselerdeki 24 bin öğrenciye 3 bin 960'ar lira olmak üzere, toplam 75 bin öğrenciye, bu yıl ilk kez eğitim öğretim desteği verildi.

Kaldırılacak özel okul teşvik programı nasıl işliyor

KAYIT YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınıyor.

Eğitim ve öğretim desteği verilen öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu'nda belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yıl sonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek.

Eşitliğin yine bozulmaması halinde i se yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek.

Kaldırılacak özel okul teşvik programı nasıl işliyor

KONTENJAN SINIRI

Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25'i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25'inden fazla öğrenci yerleşemeyecek.

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