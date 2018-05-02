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Kaldırıma çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

AA | 02.05.2018 - 02:13..
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D-100 karayolunda İzmit'ten İstanbul yönünde seyreden Şevket Aydoğan idaresindeki 41 SD 476 plakalı lüks otomobil, Yeni Mahalle girişinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kaldırıma çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle bir müddet sürüklenen araç, devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Aydoğan ile Efkan İlter, Emre Özdemir ve Ozan Kelekli, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarılarak ambulanslara alındı.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaldırıma çarparak takla atan araçta 4 kişi yaralandı

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