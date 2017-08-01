taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.531
USD
3,5208
EURO
4,1650
ALTIN
143,77
PETR
52,7600

Kaldırımda üzerine tabela düşen kadın yaralandı

Rüzgarın etkisiyle üzerine tabela düşen kadın hastaneye kaldırıldı.

01.08.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Zonguldak'ta 38 yaşındaki Hayriye Çorak, kaldırımda yürürken binadaki işyeri tabelasının yerinden çıkarak üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Kaldırımda üzerine tabela düşen kadın yaralandı

BAĞLANTI YERİNDEN ÇIKTI

Olay, saat 13.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı iş merkezinin 1'nci katında bulunan emlak şirketine ait tabela, iddiaya göre rüzgarın da etkisiyle bağlantı yerinden çıktı.

Kaldırımda üzerine tabela düşen kadın yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLADI

Tabela, o sırada kaldırımda yürüyen Zonguldak Belediyesi'nde çalışan Hayriye Çorak'ın üzerine düştü.

Hafif yaralanan Çorak'a, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Çorak, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaldırımda üzerine tabela düşen kadın yaralandı

Kaldırımda üzerine tabela düşen kadın yaralandı

İlginizi Çekebilir
Motosiklet yarışını kaybettiği genci av tüfeğiyle vurdu
Gaziantep'te iki kişi motosiklet yarışı yaptı. Yarışma sonunda yarışı kaybeden M.İ. kazanan Hüseyin Dağlı'ya peş peşe ateş etti.
Akaryakıt istasyonunda pompacı 71 yaşındaki adamı öldürdü
Adapazarı'nda çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere düşerek başını çarpan 71 yaşındaki İbrahim Tekin yaşamını yitirdi.
Trafikte yol vermemekle suçladı, aracına ateş açtı
Bursa'da trafikte yol verme konusunda çıkan tartışmada Mehmet M.'ye ait otomobile ateş açan Mesut A., yakalandı.
İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
İzmir Konak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 17 yaşındaki yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cübbeli'den Mehmet Görmez'e hakaret

Cübbeli'den Mehmet Görmez'e hakaret

627
Caminin rezidans için yıkılacağı iddiası

Caminin rezidans için yıkılacağı iddiası

187
PKK'nın alüminyum kostümü

PKK'nın alüminyum kostümü

58
Akın Öztük duruşma salonuna girerken dua etti

Akın Öztük duruşma salonuna girerken dua etti

130
Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

Askeri araca saldırı: 2 asker şehit oldu

124
ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

199
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin cami açıklamasına yalanlama

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin cami açıklamasına yalanlama

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM