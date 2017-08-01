Kaldırımda üzerine tabela düşen kadın yaralandı

Moskova'da çete üyeleri ateş açtı. Saldırı sonrası 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

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Fatih Terim işsizlik maaşı alacak

Türkiye Futbol Federasyonu görevine son verdiği Fatih Terim'e her ay 1 milyon 193 bin lira işsizlik maaşı ödeyecek.