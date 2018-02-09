Kaldırımı yola çevirip yayaları görmezden geldiler

İstanbul'da iş çıkış saatlerinde yoğunlaşan İstanbul trafiğinin kilit noktalarından birisi olan D-100 karayolunda, uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikten kaçmak için çeşitli yollara başvuruyor.

TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN GÜVENLİĞİ HİÇE SAYIYORLAR

Karayolunun Haramidere mevkii, Beylikdüzü istikametinde ise ilginç görüntüler kayda geçti. Görüntülerde yayaların kullanması için yapılan kaldırım, sürücüler tarafından adeta ek bir şerit olarak kullanılıyor. Yoğunluğun olduğu saatlerde kaldırıma çıkan araçlar yaya güvenliğini hiçe sayarak kaldırımda ilerliyor. Bazen ters yönde ilerleyen araçların karşı karşıya geldiği de oluyor.

"KALDIRIM DA BİLE TRAFİK VAR"

Kaldırımı kullanan araçlar arasında özel halk otobüsleri ve servis araçları da var. Trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlar normal yolda ilerliyormuş gibi kaldırımı kullanıyor. Bu durumun devamlı yaşandığını belirten çevredekiler, bazen kaldırımda bile araç trafiğinin olduğunu söylüyor.





