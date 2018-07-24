Kaldırtamadığı elektrik direğini çatıdan geçirdi

Çayeli ilçesi Seslidere köyünde, 12 yıl önce inşaatına başladığı evin hemen yanında duran elektrik direği, inşaata mani olduğu için elektrik dağıtım kurumuna başvuruda bulunan Seslidere köyü Muhtarı Mehmet Ali Şark, müracaattan sonuç alamadı.

Yetkililer tarafından bölgeye gelindiğini, planlar ve projeler hazırlandığını dile getiren Şark 12 yıldır ne yapsa direği kaldırtamadığını ileri sürdü.

ÇÖZÜMÜ ÇATIDAN GEÇİRMEKTE BULDU

Şark, evinin inşaatını tamamlayıp sıra çatısının yapımına geldiğinde direğin kaldırılmaması üzerine farklı bir yol izledi. Şark, direği kaldırmak yerine onu da evin çatısına katarken etrafını da sardırdı. Böylelikle elektrik direği çatısının içerisinden geçmiş olsa da ev çatısız kalmadı.

"EV BİTTİ HALA DİREĞİ KALDIRACAKLAR"

Muhtar olmasına rağmen kendisine ait evi yaparken evin bitişiğinde kalan elektrik direğini bir türlü kaldırtamadığını kaydeden Şark "Bir laf vardır ‘balta sapını görmez’. Elektrik dağıtım şirketine bir direği kaldırtamadım. 12 yıl oldu müracaat ettim evime direğiniz mani oluyor diye. Hemen yan tarafından yer gösterdim buraya taşıyın direği diye, gayet normal bir şekilde geldiler plan projeyi yaptılar, ‘kaldıracağız dediler’ ev bitti ama hala onlar direği kaldıracaklar." dedi.

"TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Evinin çatısından geçen elektrik direğinin tehlikeli olduğunu ve kaldırılması yönündeki girişimlerinin bir sonuca varıp, bir an önce kaldırılmasını istediğini dile getiren Şark "Elektrik geçiyor evin üzerinden tehlike arz ediyor. Yıldırım düşer, kablo soyulmuş olur elektrik verir eve, nihayetinde elektriktir bu tel de kopabilir. Hayatımız bu şekilde devam ediyor ama kaldıracaklarına eminim." ifadelerini kullandı.