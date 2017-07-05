Kale Gibi Gelecek Satranç Eğitim Projesi başladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından şehit ailelerinin çocuklarına yönelik organize edilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 'fikir annesi' olduğu ve öncülük ettiği "Kale Gibi Gelecek, Satranç Eğitim Projesi"nin açılış töreni, Bilkent Otel'de yapıldı.

SANTRANÇ EĞİTİM PROJESİ'NİN STARTI VERİLDİ

PTT'nin katkılarıyla hayata geçirilen projenin açılış toplantısı, Ankara Bilkent Otel'de, Emine Erdoğan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, TSF Başkanı Gülkız Tulay ve kamudan, özel sektörden kalabalık bir davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Törende, sırasıyla TSF Asbaşkanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Emine Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

FOTOĞRAF: TSF Asbaşkanı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ayşe Kardaş da etkinlik konuşmacılarındandı.

"SATRANÇ EĞİTİMİNDE GENÇLER HAYATIN PROVASINI YAPACAK"

“Kale Gibi Gelecek” Satranç Eğitim Projesi’nin tanıtım toplantısına katılan Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada satranç eğitimi sırasında gençlerin hayatın provasını yapacaklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin geleceği, stratejik düşünebilen, mücadeleci ruha sahip, hiç yılmadan hedefe yürüyebilen, doğru karar alabilen bir gençlikle garanti altına alınabilir” dedi.





"GENÇLERİMİZ BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALACAK"

Emine Erdoğan “Kale Gibi Gelecek” Satranç Eğitim Projesi’nde emeği geçenleri tebrik etti ve sözlerini “İnşallah gençlerimiz siyasi, ekonomik, kültürel, tüm alanlarda büyük fotoğrafı görebilen ve millî menfaatler karşısındaki tüm hamlelere ‘şah-mat’ diyebilen bir ufukla yetişecek, bu ülkenin geleceğini teminat altına alacaklar. Buna sonsuz bir inancım var” temennisiyle tamamladı.

ŞEHİT ÇOCUKLARINA SATRANÇ SPORUNU TANIYACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği proje, şehit çocuklarını satranç sporu ile tanıştırmayı hedefliyor.

Proje ayrıca sporun birleştirici yönünü kullanarak, satranç sporuna yetenekli sporcular kazandırmayı amaçlıyor. Çanakkale’de 13-19 Temmuz arasında hayata geçirilecek proje kapsamında 92 şehit çocuğuna satranç eğitimi verilecek. Ayrıca programa katılacak şehit çocukları için aileleri ile birlikte iştirak edebilecekleri çeşitli etkinlikler düzenlenecek.