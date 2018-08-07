Kale surlarından düşen kişi hayatını kaybetti

Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan tarihi Hadrianus Kapısı'nın uzantısı olan kale surlarına, turistler için konulan demir merdiveni kullanarak çıkan 38 yaşındaki Evren Şenkaya, bir süre sonra bulunduğu yerden ellerini kullanarak inmeye çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden Şenkaya, yaklaşık 15 metreden düştü.
112 acil servis ekipleri, Evren Şenkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
"SANIRIM KAFASININ ÜZERİNE DÜŞTÜ"
Şenkaya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın görgü tanıklarından işletmeci Yücel Kozok, zaman zaman surların üzerine çıkan kişileri uyardıklarını belirterek, "Buradan inmeye çalışan bu arkadaş sanırım kafasının üzerine düştü." dedi.