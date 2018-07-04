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Kalelerden kale beğenin: Kahramanmaraş

Türk edebiyatına damga vuran "Yedi Güzel Adam"ın şehri Kahramanmaraş, 32 tarihi kalesiyle kültür turizmini şehre çağrıyor.

AA | 04.07.2018 - 15:36..
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Eski çağlarda Suriye ve Mezopotamya'yı Kapodokya ile Anadolu'ya bağlayan önemli kervan yollarının kavşağında bulunan Kahramanmaraş, Hititler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Dulkadiroğulları, Osmanlı İmparatorluğu gibi uygarlıkların kültürel zenginliğini günümüze kadar taşımış bir şehir olarak öne çıkıyor.

ANADOLU'NUN DEĞERİ

Nüfus yoğunluğu yüksek olan Akdeniz Bölgesi illerinden Kahramanmaraş, sanayisi, tarımsal üretimi ve reel sektör yatırımıyla Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.

Doğal güzellikleriyle de dikkat çeken şehir, 600'ü endemik olmak üzere 3 bine yakın bitki çeşidi, Başkonuş, Yavşan, Uludaz gibi yaylalarıyla turistlerin tercihi oluyor.

Kalelerden kale beğenin: Kahramanmaraş

32 ADET KALE VAR

Anadolu'nun saklı cennetlerinden biri olarak kaleleriyle de ön plana çıkan Kahramanmaraş'ta, büyük bölümü Andırın ilçesinde olmak üzere 32 kale var.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Dairesi Başkanlığı'non restore ettireceği Azgıt ve Meryem Çil (Geben) Kalesi, Haştırın Gözetleme Kulesi ile Afşin ilçesindeki Hurman Kalesi'nin turizme ivme kazandırması hedefleniyor.

Çeşitli kaynaklarda Roma dönemi öncesinde inşa edildiği belirtilen Andırın ve Afşin ilçelerindeki kaleler, hem tarihi ipek yolu üzerinde yer almaları sebebiyle hem de hikayeleriyle merak uyandırıyor.

Kalelerden kale beğenin: Kahramanmaraş

AŞKIN EFSANESİ: MERYEM ÇİL KALESİ

Bin yıllık geçmişe sahip, adını kale komutanlarının çocuklarının aşklarından alan Meryem Çil (Geben) Kalesi, zamana karşı direnci kadar, asırlardır süregelen "aşk" efsanesiyle de dikkat çekiyor.

Kalelerden kale beğenin: Kahramanmaraş

HURMAN KALESİ

Kayseri-Afşin arasındaki tarihi kervan güzergahı üzerinde yer alan Hurman Kalesi ise, ticaret yolu üzerinde olması ve tüccarların sık uğradığı yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş'ın kültür değerlerinden birinin de kentin kaleleri olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş'ta bulunan kalelerin 27'sinin Andırın ilçesi sınırlarında olduğundan bahseden Küçükdağlı, 5 kalede restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kalelerden kale beğenin: Kahramanmaraş

''ÖZEL BİR HİKAYESİ VAR''

Küçükdağlı, Kahramanmaraş Kalesi'nin surlarında da detaylı restorasyon yapıldığını vurgulayarak, "Azgıt Kalesi ve Meryem Çil Kalesi, Haştırın Gözetleme Kulesi'nin proje ihaleleri gerçekleştirildi. Şu anda projeleri hazırlanıyor. Yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Aynı anda Afşin'de bulunan Hurman Kalesi'nin de proje çalışması biter bitmez restorasyonuna başlanacak. Meryem Çil Kalesi'nin fiziki yapısını gördüğünüzde özel bir hikayesinin olduğu anlaşılıyor. Zaten Kahramanmaraş kalelerinin özelliği yaşayan kaleler olmasıdır. 5 kalemizin restorasyonu devam ederken, diğer kalelerimiz de programa alınarak projelendirilmesi yapılacak" dedi.

Kalelerden kale beğenin: Kahramanmaraş

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