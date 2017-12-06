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Kalem kalem Suriyelilere giden para

Devlet, vakıf ve STK'ların yaptıları harcamalar dolar cinsinden listelendi. Genel toplam 30 milyar dolara ulaşmış durumda.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 09:21..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriyeliler'e 30 milyar dolar harcadığınızı söylüyorsunuz? Bu parayı nasıl ve kim için harcadınız?" diye sordu. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek Suriyeliler için harcanan toplam 30 milyar doların sektörel bazlı olarak maliyet analizi yapıldığını açıkladı.

Akdağ, bu analizdeki rakamları tek tek okudu:

Sağlık hizmetleri: 5 milyar 626 bin 767 milyon 938 dolar.

Eğitim hizmetleri: 5 milyar 278 milyon 543 bin 737 dolar

Belediyecilik hizmetleri: 6 milyar 153 milyon 174 bin 307 dolar

Kalem kalem Suriyelilere giden para

Fırat Kalkanı bölgesi: 450 milyon 402 bin 705 dolar

Sınırda insani yardım: 909 milyon 704bin 472 dolar

Vakıf yardımları: 840 milyon 50 bin dolar

Belediye kampanyaları: 127 milyon 384 bin 607 dolar

Kalem kalem Suriyelilere giden para

Göç İdaresi giderleri: 257 milyon 720 bin 850 dolar

Amortisman maliyeti: 614 milyon 443 bin 412 dolar

Sivil Toplum Kuruluşları: 348 milyon dolar

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