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Kaliforniya yangınında Hepatit A alarmı

Kaliforniya Valisi Brown, orman yangınlarının ardından şimdi de Hepatit A salgını yüzünden "acil durum" kararı aldı

14.10.2017 - 07:51
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar günü başlayan orman yangınlarının ardından bu kez ölümcül Hepatit A salgını nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

3 KENTTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

AA'nın aktardığı bilgilere göre Kaliforniya Valisi Jerry Brown, orman yangınları yüzünden eyaletin birçok bölgesinde aldığı kararın üzerinden bir hafta geçmeden şimdi de bulaşıcı Hepatit A salgınını önlemek amacıyla üç kentte acil durum ilan etti.

Brown, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da görülen ölümcül Hepatit A nedeniyle bu bölgelerde salgının kontrolünü sağlamak amacıyla acil durum kararı aldığını" bildirdi.

Bu karara göre, Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümünün salgının görüldüğü bölgeler için derhal aşı temini ve dağıtımını sağlaması gerekiyor.

Kaliforniya yangınında Hepatit A alarmı

Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Gil Chavez ise kararla ilgili açıklamasında, "Acil durum ilanı çok hızlı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor." ifadesini kullandı.

Chavez ayrıca eyalette salgının başlamasından bu yana merkezi yönetimin sağladığı kaynakla 81 bin doz aşı dağıtıldığını ancak yerel yönetimlerin daha fazla aşı talep etmesine rağmen arz sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

SOKAKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANMAYA BAŞLAMIŞTI

San Diego'da geçen ay 16 kişinin ölümüne neden olan Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentin belirli bir bölümünün düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.
Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı.

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