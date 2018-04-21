Kaliforniya’da altına hücum devri

Selen KALDIRIM / [email protected]

Kaliforniya'daki Amerikan Nehri üzerindeki Coloma'da altın bulgusunu bildiren Amerikalı marangoz ve kereste fabrikası işletmecisi James W. Marshall’dan başkası değildi. Binlerce insanı işi gücü bırakarak kazma kürekle Kaliforniya’ya getiren bu olay Amerikan tarihine ‘altına hücum dönemi(Gold Rush)’ olarak damga vurdu.

ALTIN KEŞFİ ORTALIĞI AYAĞA KALDIRDI

24 Ocak 1948’de marangoz James W. Marshall, dere yatağında altın pul buldu. Önce bunu gizli bir sır olarak saklamaya çalışsalar da, altın dedikoduları kısa sürede tüm çevreye yayıldı.

Dünyanın dört bir yanından gelen altın avcıları, kaderlerini değiştirecekleri inancıyla kayıklarla, trenlerle, yürüyerek bölgeye akın ettiler. Ancak çoğu için umuda yolculuk hüsranla sonuçlandı. Gariptir, altın arama peşine düşen avcılar dışındaki herkes zengin olmuştu.

NASIL MI

1848'de 800 nüfuslu küçük bir kasaba olan San Francisco, 5 yıl içinde 50.000 kişinin barındığı bir kente dönüştü. Hala ilkel yaşam standartlarına sahip olan şehirde barınabilmek çok zordu. Yiyeceğe, barınmaya ve giysiye ihtiyaçları vardı.

UYANIKLAR KARLI ÇIKTI

Altına hücum dönemi Kaliforniya için bir dönüm noktası oldu; aynı zamanda burada yaşayan insanlar için de. San Francisco'lu tüccar Sam Brennan bu fırsatı değerlendirenlerden sadece biriydi.

20 CENTLİK KAZMALAR YÜZDE 750’LİK KARLA SATILDI

Tüccar, 20 cente satılan kazma ve küreklerin tümünü satın alarak, bu gereçlere sahip olmak isteyen avcılara yüzde 750'lik bir kâr oranı koyarak geri satıyordu. Bir gün bile altın arama derdine düşmeden, birden bire şehrin en zengin adamı oldu.

250 BİN ALTIN AVCISI AMERİKA’YA HÜCUM ETTİ

Ağustos ayında bölgede 4,000 altın madencisi vardı ve bir yıl içinde yaklaşık 80 bine çıkan sayı 1853'e kadar 250 bine ulaştı. Amerika’nın dört bir yanından yola düşen avcılar bölgeye akın ediyordu.

KANUNSUZ MADEN KAMPLARI

Bu durum tabii ki bazı hastalık ve sosyal problemleri de beraberinde getiriyordu. Kanunsuz ve şiddetli madencilik kampları da organize hükümet ve yasa uygulamalarıyla birlikte kalıcı yerleşimlere yol açtı.

Gold Rush, Kaliforniya'yı derinden etkiledi ve demografik özelliklerini çarpıcı biçimde değiştirdi.

ÜLKEDE BİRÇOK YENİLİĞE DE SEBEP OLDULAR

Devasa akın, San Francisco'nun özel bir önem kazanmasıyla birlikte çok sayıda şehir ve kasabanın varlığına yol açtı. Yerleşik hayata geçen insanlar emlak sektörünün gelişmesini sağladı. Doğal kaynakların yetersizliği ilk su kanalı projesini gündeme getirdi.





İLK KOT PANTOLONLAR: LEVİ’S EFSANESİ

Fabrikalarda çalışmaya başlayan insanlar tesktil sektörüne bile öncü oldular. Hatta Levi Strauss, işçilerin daha sağlam pantolonlara ihtiyaç duyduklarını kavramış ve sağlam dikişli "blue-jean"'leri altın işçilerine satarak Levi's efsanesini başlatmıştı. Böylece ilk ‘kot pantolon’ deneyimini de görmüş olduk.

ALTINI BULAN YAŞAMADI

Altını çıkarmak da bir şey ifade etmiyordu. Bu altını sağ salim bir şekilde geri götürmek çok zordu. Çünkü her yer altın peşine düşmüş haydut kaynıyordu. Pek çok altın avcısı evine dönmeyi başaramadı. Kimi yorgunluktan, kimiyse hastalıktan öldü. Altın Kaliforniya’yı tam anlamıyla bir kaosa çevirdi. Cinayet ve benzeri problemler de gün açığına çıktı.

VE ALTIN DEVRİ KAPANDI

Bu olay Kaliforniya için bir dönüm noktası oldu. İlkel yaşam standartları bölgeye akın eden madenciler sayesinde yaşamsal yeniliklere yol açmış, bu da eyaletin gelişmesini sağlamıştı.

Diğer uygulanabilir ekonomik faaliyetlerden yoksun olan bu yerleşimler, altın tükendikten sonra hayalet kasabalar oldu. California Gold Rush 1852 yılında zirveye çıktı ve on yılın sonunda bitti.