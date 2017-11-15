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Kaliforniya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi

Dün ABD'de bir ilkokulda meydana gelen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

15.11.2017 - 13:49
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ABD'nin California eyaletinin kuzeyinde Tehama kasabasınd meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, iki çocuk yaralandı, saldırgan ise öldürüldü.

Kaliforniya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi

4 KİŞİ ÖLDÜ

Tehama County Şerifi'nin yaptığı açıklamaya göre, silahlı bir saldırganın yerel saatle saat 08:00'da silahlı bir saldırganın Rancho Tehama'da bulunan bir ilkokul da dahil 7 farklı yerde etrafa "rastgele" ateş açması sonucu 4 kişi öldü, iki öğrenci ise yaralandı.

Kaliforniya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Okulda bulunan diğer öğrenciler ise güvenli bir yere nakledildi. Güvenlik güçleri saldırı hakkında soruşturma başlattı.

Kaliforniya'da bir okula silahlı saldırı düzenlendi

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