Kaliforniya'da marihuana artık serbest

Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasa uyarınca, 21 yaşın üzerindeki yetişkinlerin 1 onsa (28 gram) kadar marihuana taşıması ve evlerinde en fazla altı tane olmak üzere marihuana bitkisi yetiştirmesi yasal sayılacak.

ÖZEL RUHSATLA GECE 10'DAN SABAH 6'YA KADAR

Ancak her mağazada marihuana satışı yapılamayacak. Marihuana satışı yapmak isteyen firmaların özel ruhsat alması gerekecek. Akşam saat 22:00'den sabah saat 06:00'ya kadar uyuşturucu kullanımı yasak olacak.

Bu arada yasanın yürürlüğe girmesiyle Kaliforniya, ABD'de eğlence amaçlı marihuana kullanımına izin verilen en büyük eyalet haline geldi.

Öte yandan yasaya karşı çıkanlar, uyuşturucu etkisi altında araba kullananların sayısının artacağını ve gençlerin marihuana kullanımına teşvik edilebileceğini savunuyor.