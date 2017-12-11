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Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle ’olağanüstü hal’ ilan edildi.

İHA | 11.12.2017 - 08:34..
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Kaliforniya eyaletinde bir haftadır devam eden ve kontrol altına alınamayan, her geçen gün etkisini artırarak devam eden yangınlar için ABD Başkanı Donald Trump, ’olağanüstü hal’ ilan ederek federal hükümet her türlü imkanı kullanacak açıklamasında bulundu.

Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi

750 EV VE İŞ YERİ KULLANILAMAZ HÂLE GELDİ

Yetkililer, Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınların kontrol altına alınamadığını, 750 ev ve iş yerinin kullanılmayacak derecede zarar gördüğünü açıkladı.

Kaliforniya'daki yangın söndürülemiyor- VİDEO

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğu, on binlerce kişinin evlerinden tahliye edilerek geçici sığınaklara yerleştirildiği açıklandı.
Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles, San Diego ve Santa Paula kentlerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 70 yaşında bir kadının hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi

Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi

Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi

Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi

Kaliforniya’da ’olağanüstü hal’ ilan edildi

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