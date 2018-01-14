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Kaliforniya'da ölü sayısı 20'ye yükseldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

İHA | 14.01.2018 - 22:56..
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan orman yangınlarının ardından şiddetli yağışlar başladı. Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 20’ye yükseldiği, 4 kişinin de halen kayıp olduğu bildirildi.

Kaliforniya'da ölü sayısı 20'ye yükseldi

Kaliforniya’nın Santa Barbara Bölgesi’nde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kurtarma ekibinde görevli olan Justin Cooper, "Hala kurtarma aşamasındayız. Yine de birilerini hayatta bulmayı umuyoruz, ancak şansımız azalıyor" açıklamasını yaptı.

Ayrıca ABD Sahil Güvenlik, ABD Deniz Kuvvetleri ve Amerikan Kızılhaç’ı da dahil olmak üzere 900 personel, 2 bin 100’den fazla personel tarafından gerçekleştirilen kurtarma çalışmalarına katılmak için geldi.

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