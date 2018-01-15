Kaliforniya'nın Santa Ana kentinde, bir sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobili takla atmaya başladı. Metrelerce takla atan otomobil uçarak bir binanın ikinci katına girdi. İki kişinin yaralandığı kaza esnasında diş hekimliği ofisinin kapalı olduğu bildirildi.

TAKLA ATARAK İKİNCİ KATA GİRDİ

Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde aşırı hız yapan bir araç takla atarak bir binanın ikinci katında bulunan diş hekimliği ofisine girdi. Kazada iki kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Santa Ana polis merkezinden yapılan açıklamada, kaza sonrasında binada yangın çıktığı, Orange County itfaiye merkezi görevlilerince yangının kısa sürede kontrol altına alındığı duyuruldu.

Kaliforniya'da takla atan araç ikinci kata girdi VİDEO

