taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8266
Euro
6.7456
Altın
1227.84
Borsa
97623.73
Gram Altın
229.421

Kaliforniya'da tır virajı alamayarak sürüklendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde üzeri yüklü bir tır yamaç aşağı inerken virajı alamayarak devrildi. O anlar kameraya kaydedildi.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir dağ yolunda, üzeri yüklı tır seyir halindeyken yan yatarak devrildi. Üzerindeki yükü ile birlikte yan yatan tır, doğruca şarampole yuvarlandı.

Kaliforniya'da tır virajı alamayarak sürüklendi

SÜRÜCÜ UCUZ ATLATTI

Önce yük kısmı devrilen tırın peşinden kabin bölümü de geldi. İçinde sürücü bulunan araç doğruca ağaçların bulunduğu alana doğru devrildi. Sürüklenirken bir süre sonra duran aracın sürücüsü kazayı yaralı oalrak atlatırken araçta ağır maddi hasar meydana geldi.

Kaliforniya'da imkansızı deneyen tır sürücüsü - VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

81
Merkel'in partisinde hüzün hakim

Merkel'in partisinde hüzün hakim

31
Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

Amedspor maçı öncesi Ölürüm Türkiyem çaldı

110
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

58
Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

Ruslar, Türkiye-Amerika yakınlaşmasından endişeli

101
Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

Arda-Berkay kavgasında Burak Yılmaz'ın ifadesi

53
Aşkın Nur Yengi'den İbrahim Tatlıses itirafı

Aşkın Nur Yengi'den İbrahim Tatlıses itirafı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM