Kaliforniya'da tır virajı alamayarak sürüklendi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir dağ yolunda, üzeri yüklı tır seyir halindeyken yan yatarak devrildi. Üzerindeki yükü ile birlikte yan yatan tır, doğruca şarampole yuvarlandı.
SÜRÜCÜ UCUZ ATLATTI
Önce yük kısmı devrilen tırın peşinden kabin bölümü de geldi. İçinde sürücü bulunan araç doğruca ağaçların bulunduğu alana doğru devrildi. Sürüklenirken bir süre sonra duran aracın sürücüsü kazayı yaralı oalrak atlatırken araçta ağır maddi hasar meydana geldi.
Kaliforniya'da imkansızı deneyen tır sürücüsü - VİDEO