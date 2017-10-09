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Kaliforniya'da yangın nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde çıkan yangınlar nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

09.10.2017 - 23:50
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Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 8 yönetim bölgesinde etkili olan yangınlar dolayısıyla Vali Brown, Napa, Sonoma ve Yuba yönetim bölgeleri için "acil durum" kararı aldı.

14 AYRI YANGIN ÇIKTI

Kaliforniya Ormancılık ve Yangın Koruma İdaresine göre, dün başlayan 14 ayrı yangında toplam bin 500 ev ve iş yeri tahrip olurken, yangın nedeniyle binlerce kişi de evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaliforniya'da yangın nedeniyle acil durum ilan edildi

Tahliye edilen yerler arasında en az iki hastane ve çok sayıda yerleşim yeri de bulunuyor.

KIRMIZI BAYRAK UYARISI

San Francisco'daki Ulusal Meteoroloji Dairesi de itfaiye ve diğer kurumların alarma geçmesini sağlayan kırsal alanda yangın çıkacağına ve büyük olasılıkla yayılabileceğine ilişkin "kırmızı bayrak uyarısı" yayınladı.

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