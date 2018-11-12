Kaliforniya'da yangından geriye kalanlar

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, geçen hafta kuzey bölgesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan alevler nedeniyle tarihinin en büyük yangın felaketiyle mücadele ediyor.

16 FARKLI BÖLGEDE ETKİLİ OLUYOR

Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde 43 dereceye kadar çıkmasının beklendiği eyalette 16 farklı bölgede etkili olan yangınların daha fazla büyümesinden endişe duyuluyor.

Kaliforniya'da yangınla mücadele çalışmalarına 14 binden fazla itfaiyeci katılıyor.

31 ÖLÜ, 228 KAYIP

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi, 228 kişiden ise hala haber alınamadı.