Kaliforniya'da yangınlar devam ediyor

ABD Orman Hizmetleri Başkanlığından yetkililer, kontrol altına alınamayan yangınlar 14 bin kişinin tahliye olmasına sebep oldu. Shasta bölgesindeki çalılık alanda geçen hafta başlayan ve 6 kişinin ölümüne neden olan yangının, yüzde 39'unda kontrol sağlanabilmişken, yangının 500 kilometrelik alanı tesiri altına aldığı açıklandı.

YANGININ ŞİDDETİ ARTMAYA BAŞLADI

16 evin hasar görmesine neden olan yangının, büyümeye devam ettiğini aktaran yetkililer alevlerin 8 binden fazla bina için risk oluşturduğunu ekledi. Dün eyaletin Sierra Nevada bölgesinde de en az 3 yeni yangının çıktığı belirtilmişti.

BİNLERCE İNSAN EVSİZ KALDI

Gün geçtikçe etrafa daha çok zarar veren yangının hala kontrol edilememesi yetkililer ve vatandaşları korku içinde bırakıyor. Binlerce vatandaşın çıkan yangında evsiz kalması ve yangının hala sönmemesi yetkilileri tedirgin içinde bırakıyor.



