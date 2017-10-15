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Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 1 haftadır süren orman yangınlarını söndürmek için mahkumlar da çalıştırılıyor.

15.10.2017 - 02:11
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Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Kaliforniya'nın kuzeyinde 17 farklı bölgede çıkan yangınlarda alevlerle mücadele sürüyor. Binlerce itfaiyecinin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarına mahkumlar da ayakları zincirli bir şekilde katıldı.

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

36 ÖLÜ, 90 BİN TAHLİYE

Yangınlarda şimdiye kadar en az 36 kişi hayatını kaybetti, 90 bin kişi tahliye edildi. Sonoma County bölgesinde ise 235 kişiden haber alınanamadığı bildirildi.

California felaketi havadan görüntülendi VİDEO

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

HEPATİT A SALGINI

Kaliforniya Valisi Jerry Brown, orman yangınları yüzünden eyaletin birçok bölgesinde aldığı kararın üzerinden bir hafta geçmeden şimdi de bulaşıcı Hepatit A salgınını önlemek amacıyla üç kentte acil durum ilan etmişti.

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

Brown, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Los Angeles, San Diego ve Santa Cruz'da görülen ölümcül Hepatit A nedeniyle bu bölgelerde salgının kontrolünü sağlamak amacıyla acil durum kararı aldığını" bildirmişti.

Kaliforniya'da yangın nedeniyle acil durum ilan edildi VİDEO

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

1933'TEN BERİ EN YIKICI YANGIN

Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu ve 898 kilometrekareden fazla ormanlık alan ve çayır yandı.

Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor.

Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi ise 34 bin abonenin elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye doğalgaz verilemediğini duyurmuştu.

Kaliforniya'daki orman yangınlarında son durum

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