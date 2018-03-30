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Kaliforniya'daki Wolkswagen mezarlığı

Emisyon ölçümündeki hile nedeniyle ABD'de geri çağrılan Volkswagen'in dizel araçları, Kaliforniya'daki çölde bulunan bir oto mezarlığında bekletiliyor.

REUTERS | 30.03.2018 - 15:58..
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Kaliforniya'daki Wolkswagen mezarlığı

Avrupa'nın ve dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Alman firması Volkswagen'in başı emisyon değerleriyle dertte.

Emisyon değerlerini düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla ABD'de açılan toplu davaları kaybeden Volkswagen'in geri çağırdığı yüz binlerce otomobil şimdi Kaliforniya'daki Victorville yakınlarındaki çölde bir otomobil mezarlığında tutuluyor.

7.4 MİLYAR DOLAR GERİ ÖDENDİ

Yargılandıkları bir davada Volkswagen yöneticilerinden biri, bu otomobilleri geri alıp sahiplerine 7.4 milyar dolara yakın bir bedeli iade ettiklerini açıklamıştı.

Kaliforniya'daki Wolkswagen mezarlığı

Kaliforniya'daki Wolkswagen mezarlığı

Kaliforniya'daki Wolkswagen mezarlığı

Kaliforniya'daki Wolkswagen mezarlığı

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