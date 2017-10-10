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Kaliforniya’daki yangın sürüyor: Ölü sayısı 11’e yükseldi

Kaliforniya’nın şarap bağları bulunan kuzey bölgesinde Pazartesi günü çıkan yangın en az 11 kişinin ölümüne neden oldu, yüzlerce ev yandı.

10.10.2017 - 15:30
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Yangınlara bağlı ölümlerin resmi rakamı bu yıl 13 olan Kaliforniya’da belediye başkanı Jerry Brown ülkenin en seçkin şarap bağlarını çevreleyen Napa, Sonoma ve Yuba ilçeleri için olağan üstü hal ilan etti.

Kaliforniya’daki yangın sürüyor: Ölü sayısı 11’e yükseldi

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

Sonrasında ise olağanüstü hal dört ilçe daha dahil edildi. Kontrol altına alınamayan alevler bölgeyi kalın bir dumanla kaplayarak San Francisco Körfez Bölgesi’ne doğru kaydığı aktarıldı.

Kaliforniya itfaiye kurumu CalFire sözcüsü Daniel Berlant’ın verdiği bilgilere göre kuru ve güçlü rüzgarların yangını daha da körüklediği Kaliforniya’da Pazar gününden bu yana binlerce itfaiye görevlisi 295 hektarlık bir alanda, saatte 80 km. hızla ilerleyen 15 ayrı orman yangınıyla mücadele etti.

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