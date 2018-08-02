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Kaliforniya'daki yangın Ulusal Parkı kapattırdı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangınlar kontrol altına alınamadı.

İHA | 02.08.2018 - 01:49..
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Hızla büyüyen yangınlarda, aralarında 3 itfaiyeci, 1 sivil buldozer operatörü, aynı aileden bir büyük anne ve iki çocuğun da bulunduğu en az 8 kişi hayatını kaybederken binden fazla ev ve iş yeri yandı.

Kaliforniya'daki yangın Ulusal Parkı kapattırdı


FACİA GİDEREK BÜYÜYOR

Kaliforniya’da gerçekleşen 7. en büyük yangın olan Carr yangını kuzey Kaliforniya’da yaklaşık 453 kilometre karelik alana yayıldı.

Ancak %30’u kontrol altına alınabildi. Shasta Bölgesi Şerifi Tom Bosenko yangınla ilgili ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyleyerek “Özellikle aileleri olmayan kişiler ile ilgili endişe duyuyoruz.” dedi.

Kaliforniya'daki yangın Ulusal Parkı kapattırdı


ULUSAL PARK İLK KEZ KAPANDI

Carr yangının güneyinde ünlü Yosemite Ulusal Parkı’nın yakınında haftalardır devam eden Ferguson yangını ise 234 kilometre karelik bir alanda devam ederken ve ulusal parkın 20 yıldır ilk kez kapanmasına sebep oldu.

Güney Kaliforniya'da devam eden Cranston yangını ile ilgili olarak Riverside Bölgesi Acil Durum Yönetim Departmanı yöneticisi Bruce Branton, "Binlerce kişi yangından etkilendi. Devam eden yangın ve sonrasında eyaletten ve bölgesel kurumlardan kaynak aktarılması ihtiyacındayız." diye konuştu.

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