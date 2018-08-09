taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.185
USD
5,5336
EURO
6,3959
ALTIN
215,66
PETR
72,0800

Kaliforniya'daki yangından dolayı 1 gözaltı

Kaliforniya'da eyalet tarihinin en büyük yangınıyla bağlantısı olduğu düşünülen 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.08.2018 - 22:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

Kaliforniya’daki Mendocino Milli Ormanı sınırı ve Lake ile Colusa bölgeleri arasında devam eden yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

KOMŞULARIYLA ANLAŞMAZLIK YANGIN ÇIKARTTIRDI

Polis gözaltına alınan kişinin 51 yaşındaki Forrest Gordon Clark olduğunu açıkladı. Orange County yetkilileri, gönüllü bir itfaiye yetkilisine “Burası yanacak” yazan bir e-mail gönderdiğini belirtmişti. Clark’ın komşularıyla uzun yıllardır yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangını kasten başlattığı düşünülüyor.

Orange County bölge Savcılığı Sözcüsü Susan Schroeder, ofisinin onu bu korkunç suçlardan dolayı adalet önüne çıkaracağını söyledi. Kundakçılık, cinayet ve tutuklanmaya direnmekle suçlanan Clark’ın bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İki haftadır devam eden ve eyaletin birçok bölgesinde etkili olan yangında büyük maddi hasar meydana geldiği, bin 500 binanın yandığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

Arabasını yıkamak istemeyen lastikçiyi öldürdü

668
Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

Adnan Oktar: Masonlar bana tabi olduğunu söylüyor

230
Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

Başkan Erdoğan'ın ziyaret edeceği iller

106
Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para

Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para

64
Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak

Yeni ekonomi modeli yarın açıklanacak

738
Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

Polisi şehit eden PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü an

40
Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

Başkan Erdoğan piyasalara güven verdi

607
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM