Selen KALDIRIM/ [email protected]

Herkes bir okyanusa sahip olsaydı, eminim hepimizin birer sörf tahtası olurdu. Bakınız 1998'den beri Hawaii'nin ata sporu. Dalgalar ile dans etmeyi ve rüzgârla yarışmayı tutku haline getiren sporcular için Kaliforniya'da her zaman bir dalga var. Üç tarafı denizlerle çevrili Anadolu kıyıları su sporları meraklıları için adeta bir cennet ama biz daha çok tahtaya çıkmak yerine üzerine oturduğumuz sporları seviyoruz; kanosuydu, muzuydu, jetskisiydi falan filan...

KALİFORNİYA SÖRFLE YAŞIYOR

Şimdi bir su sporunun doğayla olan uyumuna şahit olacaksın. Sörf sporu, 100 yıl önce Hawaii'den Kaliforniya'nın uzanan kıyılarına gitti. Sörf Kaliforniya kültürünün ikonik bir parçası olmakla kalmayıp, aynı zamanda okyanusa ve çevreye saygılı olmanın da bir parçası. Bunun en büyük ironisi, Kaliforniya'nın ruhunu temsil eden başka bir sporun olmaması. Kuzey Kaliforniya'dan güney Kaliforniya'ya kadar yüzlerce, Golden State sahili boyunca istemeyeceğin kadar dalga var.

Üstelik Kaliforniya Valisi Jerry Brown, devletin “resmi” sporu olarak 20 Ağustos günü sörfü kanun haline getiren bir yasa tasarısı imzaladı. Anlayacağın bu işi oldukça ciddiye alıyorlar.

Kaliforniya’nın resmi devlet sporu: Sörf ViDEO







DÜNYADAKİ EN İYİ DALGALARI YAKALAMAK

Dünya yüzeyinin yüzde yetmiş bir kısmı suyla kaplı ancak tüm gelgitler kıyıya çıkmaz. Büyük dalga sörfçüler, en güçlü dalgaların kırıldığı noktaları bulmak için dünyayı dolaşır. Okyanus boyunca esen rüzgârlar 30 metrelik dalgalar eşliğinde deniz fırtınaları sırasında düzenli olarak yayılır. Dalgayla dans etmek yetenekten çok daha fazlasını istiyor; en başta denge.

Ben senin için Kaliforniya sahillerinde sörf yapmanın nasıl bir duygu olduğunu anlaman için en iyi 8'den ve daha sonra diğer dalga bölgelerinden bahsedeyim.

San Clemente

Güney Kaliforniya'nın bu mücevheri, San Mateo Deresi'nin ağzındaki San Clemente şehir sınırlarında yer alır. Bu plaj çeşitli dalga özelliklerine ev sahipliği yapan uzun bir alan. Aynı zamanda ASP Dünya Turu etkinlikleri ve NSSA Ulusalları gibi spordaki büyük etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ancak, bir pazartesi sabahı aynı dalganın 200 insanı delip geçtiğini görürseniz şaşmayın...



Rincon, Santa Barbara

Santa Barbara'nın taç mücevheri olan Rincon Beach, en bakımlı plajlara ve dalgalara sahip. Bu plaj, orta veya daha gelişmiş sörfçüler için oldukça ideal. Rincon, Kaliforniya'nın Ventura ve Santa Barbara hattının sınırında yer alıyor. Yıllar boyunca, Rincon, sörfün ilerleyişinden sorumlu olan ve Tom Curran ve Bobby Martinez gibi tanınmış sörfçülerin tükenmesinden sorumlu sörf noktasıydı. Bugün hala birçok sörfçü tahtasını alıp Rincon'a geliyor. Yeni başlayanlar için Rincon dalgalarıyla dans etmenin mantıklı bir karar olmadığı söylemek lazım.

Del Mar, San Diego San Diego'da ya da tüm Güney Kaliforniya'da bir sörf noktasının, Del Mar'dan daha güvenilir olması mümkün değil. En kalabalık yaz kalabalıkları için bile yeterli bir alana sahip olan bu sahil, öğleden sonra yer arayan bir sörfçüye kendini ödünç veriyor. Herkese yetecek kadar dalga var. Del Mar'ın kuzey yarısı, özellikle orta seviyede daha fazla sörf yapma eğiliminde olanlar için en iyi yerlerden biri. Bununla birlikte, Del Mar boyunca sunulan sörf dersleri mevcut ve uygun bir rehberlik ve talimatla, dalgaları yakalamak için şanslarını denemek isteyenler varsa, buyurun bekliyoruz.



Steamer Lane, Santa Cruz

Steamer, soğuk suyu ve dünya standartlarında sörf dalgalarına sahip olmasıyla ünlü. Kimler kimler ne şovlar yaptı bu sularda... Suda değilsen bile gitmelisin, noktanın hemen üzerindeki kayalıklar mükemmel bir bakış açısı sağlar. Gün batımına doğru tahtasının üzerinde çırpınan insanları izlersin.



Huntington, Huntington Plajı

Huntington, bazılarının "mükemmel dalga" olarak adlandırdığı bir plaj. Yıllık dünya sörf şampiyonaları burada yapılıyor. Profesyonel bir sörf dalgası nasıl olur, Huntington bunu sana gösteriyor.

Blacks Beach, San Diego Dalgalarla dolu Blacks Beach'tesiniz. Sualtında bir kanyona sahip olan Blacks, San Diego'nun en güçlü dalgalarının sahibi. Yeni başlayanlar için tavsiye edilmeyen bir sörf noktası. Tahtayı kurtarırız ama sizi ne yaparız bilmem... Sahile giden köpek için bile tehlikeli; sen düşün artık.



Mavericks, Half Moon Bay

Mavericks, Kuzey Kaliforniya'da ünlü bir soğuk su molası. Bu doğru nokta kırılması, kışın en popüler nokta olmakla beraber dünyanın her yerinden büyük dalga binicileri sınırlarını test etmek ve devleri gezmek için buraya geliyor. Fotoğraf sana ne anlatıyor? Boğulmak? Tehlike? Fazla büyük? Yok artık? Kesinlikle doğru düşünüyorsun.

Malibu, Los Angeles

Birçok Güney Kaliforniya sörfçüsü için epik bir dalga var burada. Malibu tipik olarak, uzun tahtalar ve maceraperestler için mükemmel olan daha yavaş / küçük bir kırılmalar yapar. Hafta sonları tahtasını alan Malibu sahiline koşuyor. Normalde de pek bir seviliyor bu plaj; sörf yapmasan da git derim. TÜRKİYE'NİN SÖRF KOYLARI Karadeniz’den Ege’ye, Marmara’dan Akdeniz’e farklı sörf merkezleriyle sen de bir sörfsever olabilirsin. İster dalga sörfüne ister rüzgâr sörfüne gönül vermiş olun; dalgalarla dans edecek her zaman bir yer vardır. Türkiye’de sörf denildiği zaman akla ilk gelen Alaçatı koyları olsa gerek. Milli sporcuların ve profesyonel eğitmenlerin işlettiği pek çok sörf merkezi bulunduran Alaçatı Liman Mevkii’nde başlamaya ne dersin? DATÇA'DA RÜZGAR SÖRFÜ Rüzgâr sörfü mü? O zaman Datça'ya hoş geldin. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında sert rüzgâr alan bölgede sörf keyfine varacaksın. Akyarlar koyunun tertemiz, cam gibi berrak denizi yumuşak dalgalara sahip olması da bir başka cazibe noktası. Antalya'nın Alanya'sını da unutmamak lazım. Sıcak yaz günlerinde su zevkinizi farklı bir boyuta taşıyarak bol tuzlu bir deneyime sahip olabilirsin.

Karadeniz’in hırçın dalgaları ile kum zemini birleştiren Şile dalga sörfçülerinin sıklıkla tercih ettiği merkezler arasında bulunuyor. Varsa böyle bir niyetin, sörf tahtanı alarak işe başla!



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