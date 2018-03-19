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Kaliforniyum nedir

Sembolü Cf ve atom numarası 98 olan kaliforniyum, dünyanın en pahalı maddeleri arasında ikinci sırada yer alıyor.

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kaliforniyum

Radyoaktif metalik bir kimyasal element olan kaliforniyum, ilk kez 1950 senesinde Kaliforniya Üniversitesi Berkeley’deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi.

Çok sınırlı miktarda bulunduğu için kullanım alanı da oldukça sınırlı olan element, nükleer reaktörlerin başlatılmasında fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılır.

GRAMI 4 MİLYON DOLAR

Bunun yanında altın ya da gümüş arama çalışmalarında nötron kaynağı olarak da kullanımı vardır. Her yıl sadece ABD ve Rusya’daki merkezlerde miligram ölçüsünde sentezlendiği için, gramı 4 milyon dolar değerindedir.

YER KABUĞUNDA BULUNMAZ

Keşfedilmesi ve üretilmesi, kendinden daha hafif elementlerin radyoaktif izotoplarının yapay olarak değiştirilmesine dayanır. Kaliforniyumun yarı ömürleri bir dakika ile bin yıl arasında değişen izotopların tümü radyoaktiftir. Nükleer hareketliliği nedeniyle, yer kabuğunda bulunmaz.

YÜKSEK RADYOAKTİVİTE İÇEREN BİR ELEMENTTİR

Kaliforniyum toksiktir ve yüksek radyoaktivite içeren bir elementtir. Bu element, kemiklerde birikerek dokulara zarar verebilir. Ayrıca kandaki alyuvarların oluşumunu engeller veya yapılarını bozar. Kaliforniyumun son derece radyoaktif, en tehlikeli ve en zararlı izotopu, yüksek oranda nötron yayma özelliği bulunan Cf-252’dir.

Ankara'da kaliforniyum ele geçirildi

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