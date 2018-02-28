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Kalın: 700 sivil tedavi için Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya, tedavi amaçlı Türkiye'ye gelecek sivillerin yola çıktığını açıkladı." dedi.

AA | 28.02.2018 - 22:14..
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Kalın: 700 sivil tedavi için Türkiye'ye gelecek

Rus devlet adamı Putin'in Doğu Guta hakkında yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Konu 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bu daha önce Cumhurbaşkanımızın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman." dedi.

PUTİN ERDOĞAN ARACI OLDU, SİVİLLER KURTARILDI

Putin açıklamasında: "Erdoğan, Doğu Guta'dan tahliyeler için aracı rol üstleniyor. Doğu Guta'dan bir grup sivil daha tahliye edildi." dedi.


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