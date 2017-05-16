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Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın, Trump ile yaptığı görüşmeyle ilgili bilgi verdi.

16.05.2017 - 23:32
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Kalın'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması

Kalın'ın yaptığı açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmiştir.

İkili ve heyetler arası görüşmeler kapsamında Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik önemi vurgulanmış, ekonomi, ticaret ve savunma alanlarında atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

"TERÖRLE MÜCADELE MASAYA YATIRILDI"

PKK ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele masaya yatırılırken, FETÖ terör örgütüne yönelik atılabilecek adımlar görüşülmüştür.

Temaslar sırasında Suriye ve Irak'ta yaşanan gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır."

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