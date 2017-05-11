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Kaliteli uyku için ne yapmalı

Çoğu kişinin en ihtiyaç duyduğu konudur; kaliteli uyku. Peki kaliteli bir uyku için ne yapmalı? Hepsi bu yazıda.

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uyku

Günün yorgunluğunu attığımız, bir sonraki güne en iyi şekilde başlamak için en ihtiyaç duyduğumuz andır uyku.

KALİTELİ UYKU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

İşte o uykunun daha kaliteli olması için yapılması gerekenler bu yazıda;

1- 15 dakika erken yatın. Bunu 1 hafta boyunca yapın. Bir sonraki hafta bir 15 dakika daha erken yatın. Bu durumu 1 ay boyunca devam ettirin. Bir ayın sonunda başladığını güne göre 1 saat fazla uyumuş olacaksınız.

2- Oda sıcaklığını düşürün. Çünkü, vücut düşük ısıda daha hızlı uykuya geçer.

3- İç çamaşırlarınızla yatın. Yukarıda maddeye ek olarak yapacağınız bu işlem yine vücut ısınızın düşük olmasını ve daha kaliteli bir uyku çekmenizi sağlar.

4- Teknolojiyi saymazsak olmaz, gün içerisinde fazlasıyla maruz kaldığımız teknolojik aletlerin radyasyonundan uyurken kaçınmak gerekir. Bu sebeple telefonunuzun, tabletinizin internet bağlantısını kapatın ve kendinizden uzak bir yere koyun.

5- Gece uykunuzun bölünmemesi için, yatmadan önce sıvı tüketmeyin. Alkol kullanıyorsanız da yatmadan 2 saat önce alkol tüketimini bırakın.

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