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Kalk Gidelim dizisinde askerlerimize dua

Trt 1'de cumartesi günü yayınlanan Kalk Gidelim dizisinin bir sahnesinde Afrin'deki kahraman askerlerimiz için verilen mesaj büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 13:34..
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Kalk Gidelim'de sınır ötesinde görevde olan Mehmetçik'e dua sahnesi izleyenleri duygulandırdı.

Kalk Gidelim dizisinin cumartesi günü yayınlanan 15. bölümündeki son sahnede, ailenin babası, akşam yemeği için toplanan ailesine, sınır ötesindeki askerlerimiz için dua ediyor.

Kalk Gidelim dizisinde askerlerimize dua

Kalk Gidelim dizisinde askerlerimize dua ViDEO

DUALAR SINIR ÖTESİNDEKİ EVLATLARIMIZA

Akşam yemeği için sofra etrafında toplanan aile üyelerine, "İnsan oğlu hayat gayesi peşine kapılıp gidiyor, bazen bazı şeyleri de unutuyor. Sizin için dua ettim tabii. Evlatlarıma, torunlarıma dua ettim ama bugün biraz da sınır ötesindeki evlatlarımıza dua ettim." sözleriyle aile üyelerine duygu dolu anlar yaşatıyor.

Kalk Gidelim dizisinde askerlerimize dua

ASKERLERİMİZ UNUTULMADI

Dizinin bitiş jeneriğinde ise sınır ötesi harekatında görev alan askerlerimiz için dua mesajı yayınladılar.

"Güzel vatanımızı içeride ve dışarıda müdafaa eden, egemenliğimizin teminatı tüm güvenlik güçlerimize minnettarız. Tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Dualarımız, vatanımız için mücadele eden tüm kahraman güvenlik güçlerimizle beraber."

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