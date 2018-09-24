Kalp hastaları “kasık fıtığına” karşı dikkatli olun

İnsan ömrü uzadıkça yaşlılarda ve sistemik hastalık nedeni ile takip edilen kişilerde daha fazla ameliyat gerekiyor. Geçmişte riskli sayılan sağlık koşullarında bugün daha güvenle ameliyatlar yapılabiliyor. Kasık fıtıklarının normal koşullarda ameliyat edilmesi ile acil koşullarda ameliyat edilmesi sağlıklı kişiler için bile çok farklı risk anlamına geliyor. Kalp hastası olan bir kişide acil ameliyatın yaşamsal riski ise oldukça yüksek.

AMELİYATI OLANAKSIZ KILABİLİR

Kalp hastalarında kasık fıtığının tanısal anlamda herhangi bir zorluk içermediğini ifade eden uzmanlar, “Hastaların büyük çoğunluğunda kasık bölgesinde şişlik vardır. Kasık bölgesindeki bu şişlik, öksürmekle, ıkınmakla veya karın içi basıncı artıran bütün zorlamalar ile ortaya çıkar ve büyür. Buna karşılık olarak da sırtüstü uzanıp, yatmakla kaybolur veya küçülür. Ameliyat yöntemi tercihinde kalp damar hastalıkları ile kronik akciğer hastalıkları önemlidir. Özellikle kapalı ameliyatlarının mutlaka genel anestezi gerektirmesi ve kapalı ameliyat sırasında karın içinde gaz ile basınç oluşturulması bazı hastalarda kapalı ameliyat yapılmasını olanaksız kılar. Tercih edilmesi gereken ciddi kalp damar ve ileri derecede kronik akciğer hastalığı olanlarda açık ameliyat yöntemini kullanmaktır. Kasık fıtıklarının en büyük avantajı ameliyatlarının her türlü anestezi ile yapılabilir olmasıdır” bilgilerini paylaşıyor.

İYİ BİR HASTANE TERCİH EDİN

Kalp ve akciğer hastalığı nedeni ile tedavi gören ve sürekli ilaç kullanan hastaların, ameliyattan önce anestezi hekimi tarafından görülmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, “Ameliyattan önce yapılması gereken herhangi bir ileri tetkik, kullanılması gereken hazırlık ilaçları veya kardiyoloji konsültasyon yapılacaksa bunların planlanması gerekiyor. Kalp hastalarının büyük çoğunluğu aspirin veya benzeri kan sulandırıcılar kullanır. Bu tür ilaçlar ameliyat sırasında kanama ve teknik sorunlara neden olur. Bu ilaçların ameliyattan 3-7 gün önce kesilmesi gerekir. Kalp hastalarının fıtık ameliyatlarını mutlaka iyi bir hastanede yapması gerekir. Ameliyat öncesi hazırlık, ameliyat esnası ve sonrasında ortaya çıkabilecek kardiyoloji sorunlarının hastane içinden çözülebilir olması gerekir” açıklamalarında bulunuyor.