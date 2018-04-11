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Kalp hastalıklarının en büyük sebebi genetik faktörler

Hafta içi her gün TRT1'de yayınlanan sağlık programı 'Doktor Geldi'de bugün kalp rahatsızlıklarına değinildi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 16:35..
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Kalp hastalıklarının en büyük sebebi genetik faktörler

TRT1'in en fazla izlenen sağlık programlarından biri olan 'Doktor Geldi'de bugün çocuklarda kalp sağlığı konuşuldu.

Kalp hastalıklarının en büyük sebebi genetik faktörler İZLE

KALP İLE İLGİLİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın konuğu Doç. Dr. Kazım Öztarhan kalp ile ilgili gerekli bilgileri izleyicilerle paylaştı.

Kalp hastalıklarının en büyük sebebi genetik faktörler

KALP RAHATSIZLIKLARINDA GENETİK FAKTÖRLER ETKİLİ

Çocuğun anne karnında gelişimini düzenleyen bazı faktörler olduğunu belirten Doç. Dr. Kazım Öztarhan, asıl önemli olan şeyin genetik faktörler olduğunu ifade etti.

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