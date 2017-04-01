Kalp krizi geçiren 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kestaneci Mahallesi'nde bulunan Ereğli Belediyesine ait piknik alanında arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Ömer Yıldırım, kaydıraktan kayacağı sırada aniden fenalaştı.

Diğer çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar tarafından kamyonetle Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Hastanede yapılan ilk incelemede çocuğun kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

DEDESİ DE BİR GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Öte yandan anne Sibel ile baba Yener Yıldırım'ın olay olduğu sırada, bir süre önce geçirdiği kalp ameliyatı sonrası vefat eden dede İsmail Avşar'ın defin işlemleri için Kestaneci Mahallesi'ndeki mezarlıkta olduğu öğrenildi.

Ömer Yıldırım'ın dayısı Hakan Avşar yaptığı açıklamada, bir günde iki büyük acıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Büyük üzüntü duyduklarını ve olayın şokunu hala atlatamadıklarını belirten Avşar, "Babamızı kaybettik, babamızı mezara daha koymadan yeğenim oyun parkında kaymadan önce kalbi sıkışıyor ve kalp krizinden hayatını kaybediyor. Bir günde çifte acı yaşadık. Yapacak bir şey yok, takdiri ilahi." dedi.