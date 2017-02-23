Kalp krizi geçiren sürücü, önündeki araçları biçti

Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tır şoförü Gürhan Culdüz seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

SANAYİ SİTESİNDEKİ ARAÇLARI ÖNÜNE ALARAK 300 METRE SÜRÜKLEDİ

Kontrolden çıkan tır Küçük Sanayi Sitesinde araçları önüne katarak 300 metre ilerledi. Tır ardından reklam panosuna ve tente direğine vurarak bir iş yerine daldı.

KRİZ GEÇİREN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken Gürhan Culdüz hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.