Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesi Karapınar köyü doğumlu 4 yıllık Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), tankçı uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak Şenoba 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

CENAZESİ PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından sağlık ekipleri kontrolünde ailesine bilgi verilirken, Taşçı’nın otopsi sonucu raporunun alındıktan sonra pazar günü öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Simav Harmancık mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Rifat ve Zübeyde Taşçı çiftinin iki çocuğundan biri olan Ferdi Taşçı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu, uzman çavuş 4 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.