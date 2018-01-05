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Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

Şırnak Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli 27 yaşındaki tankçı uzman çavuş Ferdi Taşçı hayatını kaybetti.

İHA | 05.01.2018 - 21:50..
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Kütahya’nın Simav ilçesi Karapınar köyü doğumlu 4 yıllık Uzman Çavuş Ferdi Taşçı (27), tankçı uzman çavuş olarak görev yaptığı Şırnak Şenoba 48’inci Hudut Tugay Komutanlığında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

CENAZESİ PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim tarafından sağlık ekipleri kontrolünde ailesine bilgi verilirken, Taşçı’nın otopsi sonucu raporunun alındıktan sonra pazar günü öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Simav Harmancık mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Rifat ve Zübeyde Taşçı çiftinin iki çocuğundan biri olan Ferdi Taşçı’nın evli ve 1 çocuk babası olduğu, uzman çavuş 4 yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı öğrenildi.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti

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