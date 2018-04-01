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Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Ankara'da EGO otobüsünde şoförlük yapan Fevzi Bölükbaşı, fenalaşan yolcusunun kalp krizi geçirdiğini fark edince aracını yolcularla birlikte hastaneye çekti.

İHA | 01.04.2018 - 12:01..
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Geçtiğimiz cuma günü saat 16.40 sıralarında Sincan-Polatlı Caddesi-Ümitköy Metro İstasyonu hattında çalışan EGO şoförü Fevzi Bölükbaşı, araç hareket halindeyken bir yolcunun fenalaştığını fark etti. Aracını yol kenarına çeken Bölükbaşı, yolcunun kalp krizi geçirdiğini anlayınca hiç düşünmeden güzergahından çıkarak direksiyonu hastaneye kırdı.

Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO

Yolcuyu hastaneye yetiştirmek için adeta zamanla yarışan kahraman şoför, bir yandan da sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Otobüs içinde bulunan diğer yolcular da fenalaşan yolcuyu bir an olsun yalnız bırakmayarak yardımcı olmaya çalıştılar. Kısa sürede yolcusunu Etimed Hastanesi'ne yetiştiren şoför, yolcularıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Kahraman şoför ve yolcuların kalp krizi geçiren yolcuyu kurtarma mücadeleleri otobüsteki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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