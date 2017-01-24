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Kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hayata döndürdü

Yolcuyu fark eden sürücü Kazım Öztürk, otobüsü durdurarak kalp krizi geçirdiğini anladığı Üstün'e kalp masajı yaptı.

24.01.2017 - 14:16
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Adıyaman'da, Yeni Mahalle'den kent merkezine yolcu taşıyan belediye otobüsündeki yolculardan Bekir Üstün, aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

KALP MASAJI YAPTI

Yolcuyu fark eden sürücü Kazım Öztürk, otobüsü durdurarak kalp krizi geçirdiğini anladığı Üstün'e kalp masajı yaptı. Kalp masajı ile kendine gelen Üstün, daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Acil serviste tedavisine başlanan Üstün'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kalp krizi geçiren yolcuyu şoför hayata döndürdü

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