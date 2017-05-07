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Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Özel Harekat polisi, bugün Tokat'ta defnedildi.

07.05.2017 - 14:40
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Tunceli'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Özel Harekat polisi 47 yaşındaki Mahmut Ateş, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Tunceli'de görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mahmut Ateş önceki gün görevden geldikten sonra evinde istirahattayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nde dün düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Tokat'a gönderilen Ateş için kent merkezinde bulunan Garipler Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze namazına Tokat Valisi Cevdet Can, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Mahmut Ateş'in cenazesi Dikmenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

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