Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Tunceli'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Özel Harekat polisi 47 yaşındaki Mahmut Ateş, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.
Tunceli'de görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mahmut Ateş önceki gün görevden geldikten sonra evinde istirahattayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
CENAZE NAMAZI KILINDI
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’nde dün düzenlenen törenin ardından cenazesi memleketi Tokat'a gönderilen Ateş için kent merkezinde bulunan Garipler Camii'nde cenaze namazı kılındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Cenaze namazına Tokat Valisi Cevdet Can, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Mahmut Ateş'in cenazesi Dikmenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.