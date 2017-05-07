Kalp krizinden ölen polis memuru toprağa verildi

Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığı için evet-hayır tartışması denildi.

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığının sebebi referandum mu

Karamollaoğlu: Biz gelsek tüm yatırımları durdururuz

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Fikri Işık makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 9 yıl önce şehit olan Üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu Metehan'ın sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti