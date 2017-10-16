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Kalp krizinden ölen Yağmur'un anne ve babasına beraat

İzmir'de arkadaşının dedesi tarafından tacize uğrayıp dava öncesinde kalp krizi geçirerek ölen Yağmur'un ailesi tazminat davası açacak.

16.10.2017 - 10:28
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'in Bornova İlçesi'nde, yaşayan ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki Yağmur K., geçen yıl 29 Temmuz akşamı, babasından izin alıp komşularının kızı G.A. ile balkonlarında oynamaya gitti. Oyun sırasında çıkan tartışma nedeniyle arkadaşı küsüp yanından ayrıldı. Bunun üzerine yalnız kalan Yağmur K.'nin yanına gelen arkadaşının dedesi Tuncay Ç., iddiaya göre bebek alacağı vaadiyle küçük kızı torununun odasına götürdü. Bu odada, hem de evin salonunda, torunu olmadığı sırada Tuncay Ç.'nin tacizine uğradığı öne sürülen Yağmur K., bu durumdan rahatsız olup dışarı çıkarak, karşıdaki evlerine gitti. Olanları annesine anlatınca ailesi polise şikayette bulundu.

Kalp krizinden ölen Yağmur'un anne ve babasına beraat

DURUŞMADAN 2 GÜN ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Gözaltına alınan Tuncay Ç., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasından sonra Tuncay Ç. hakkında, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağmur K., ilk duruşmadan iki gün önce, geçen 21 Kasım'da kalp krizi geçirerek öldü.

Kalp krizinden ölen Yağmur'un anne ve babasına beraat

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mahkeme heyeti, ikinci duruşmaya avukatı ile birlikte gelen sanık Tuncay Ç.'nin tutuklanmasına karar verdi. Yağmur K.'nin kalp krizinden öldüğü, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuyla da kesinlik kazandı. Davada, Yağmur'un kalp krizi ardından yaşamını yitirdiği ifade edilmesine rağmen, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen, eşinden boşanan 3 çocuk babası servis şoförü sanık Tuncay Ç. tahliye edildi.

Kalp krizinden ölen Yağmur'un anne ve babasına beraat

ANNE VE BABAYA DAVA ŞOKU

Kızlarının ölümüne neden olmakla suçladıkları Tuncay Ç.'nin serbest bırakılmasına büyük tepki gösteren Yağmur K.'nin ailesini üzen ikinci haber yine savcılıktan geldi. Duruşma öncesinde kalp krizinden ölen Yağmur K.'nin babası T.K., annesi F.K. ve yakınları S.F. hakkında, sanığın kızı T.A.'ya saldırdıkları iddiasıyla 'basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kızlarının acılarını yaşadıkları bir dönemde kendilerine böyle bir dava açılmasıyla yıkılan aileye, mahkemeden sevindiren karar çıktı.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR

Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Yağmur K.'nin babası T.K., annesi F.K. ve yakınları S.F., beraat etti. Bu karar sonrasında büyük sevinç yaşayan aile, hem kızlarının ölümüne neden olan kişiye yönelik mücadelelerini sürdüreceklerini hem de kendilerine haksız suçlamada bulunanlara karşı tazminat davası açacaklarını söyledi.

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