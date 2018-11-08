Kalp krizinin altından şantajlı gasp girişimi çıktı

Adana’da 10 gün önce bir evde kalp krizi geçirdikten sonra ölü bulunan bir kişinin, 17 yaşındaki bir kız tarafından aşk vaadiyle kandırılıp, bir eve getirilerek burada kıyafetleri çıkartıldıktan sonra kızın arkadaşları tarafından şantaja uğradığı ortaya çıktı. Olay, 28 Ekim günü Çukurova ilçesinin 100. Yıl Mahallesi 85008 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre, 112 acil servise 100. Yıl Mahalllesi'ndeki bir apartmanın 12. katında bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı geldi. İhbar üzerine harekete geçen 112 ekipleri eve geldiklerinde yarı çıplak halde bir şahsın hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri hemen şahsa müdahale etti ancak çiftçilik yapan B.Ö. (53) isimli şahsın kalp krizinden öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri kalp krizi olmasına rağmen polise haber verdi.

KENDİ EVİ OLMADIĞI İÇİN POLİS ŞÜPHELENDİ

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, B.Ö.'nün ölümünü araştırmaya başladı. Polis ekipleri şahsın öldüğü evin kendisine ait olmadığını, evin Hayriye E. tarafından kiralandığını ve ölen adamla da hiçbir bağlantısının olmadığını tespit etti. Bunun üzerine polis şüphelenerek 112'yi arayıp ihbarda bulunan şüpheliyi de bulmak için çalışma başlattı. Ancak 112'nin Suriyeli'nin üzerine olan bir hatla arandığını saptadı. Polis bunun üzerine apartmana gelen giden araçları güvenlik kameralarından takip etti. Bu arada ölen şahsın cep telefonun da da bir genç kızla mesajlaşmalar olduğu tespit edildi. Ekipler, hemen kızın kim olduğunu bulmak için çalışmalarını sürdürdü.

AŞK VAADİYLE GASP TUZAĞI KURULMUŞ

Polis ekipleri B.Ö.'ye buluşmak için mesaj atan şahsın 17 yaşında Y.K. isimli bir kız olduğunu saptadı. Polis Y.K.'yi evinde yakaladı. Kız çocuğu yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Y.K. isimli kız çocuğu, "Arkadaşlarım bana B.Ö.’nün numarasını vererek ‘Arkadaş olup eve çağıracaksın sonra biz gelip onu tehdit ederek para alacağız’ dedi. Ben kabul etmeyince ‘Aileni öldürürüz’ diyerek tehdit ettiler. Korkup kabul ettim. Arkadaş olduk ve eve çağırdım.” diyerek suçunu itiraf ettiği ileri sürüldü.

'GELİN' MESAJI ATTI

Polis araştırmayı derinleştirdiğinde genç kıza zanlıların B.Ö.'nün telefon numarasını verdiği genç kızın da daha sonra ona mesaj atarak tanıştığı ve arkadaş olduğu en sonunda da kafede buluşup B.Ö.'nün ölü bulunduğu eve geldiklerini saptadı. Y.K.'nın eve gelince B.Ö.'ye soyunmasını söylediği daha sonrada evde başka bir oda da saklanan zanlılara 'soyundu gelebilirsiniz' diye mesaj attığı öğrenildi. Bunun üzerine odaya gelen zanlıların, "Sen ne yapıyorsun bu kız 17 yaşında bizim yeğenimiz. Seni polise vereceğiz, ailene de söyleyeceğiz. Bize para vereceksin yoksa seni rezil ederiz ve hapse girersin" dediği bu sırada da B.Ö.'nün fenalaşarak yere düştüğü zanlıların korkup kaçtığı bir kişinin ise Suriyeli bir şahsın üzerine çıkan telefon hattından 112'yi aradığı tespit edildi.

Polis ekipleri, bu belirlemeleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma sonucu, evi kiralayan Hayriye E., ölen şahsı tehdit ettikleri ileri sürülen Cihat E., Doğan B. ve Emin Ö.’yü gözaltına aldı. Yaşı küçük olan Y.K.'nın ise Çocuk Şube Müdürlüğünde suçunu itiraf ettiği öne sürülürken, diğer zanlıların suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Y.K. ile birlikte diğer zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından 'kişiyi tehdit yoluyla ölümüne sebebiyet verme’ suçundan mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan Doğan B., Emin Ö. ve Cihat E. tutuklanırken Hayriye E.’ye de ev hapsi cezası verildi. Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.