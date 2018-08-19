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Kalp masajıyla hayata dönen kuş

Karaman Ermenek'te 41 yaşındaki Ali Demir köpeğinin kazada öldüğü gün, önüne düşen ve kalbinin durduğunu ifade ettiği kuşa kalp masajı yaparak hayata döndürdü, o anları kaydetti.

DHA | 19.08.2018 - 16:13..
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Ermenek'te galerici Ali Demir'in, ofisinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi köpeklerden biri, cuma günü zincirini kopardı. Yola çıkan köpek, otobüsün çarpması sonucu telef oldu.

KÖPEĞİ ÖLDÜ, KUŞA KALP MASAJI YAPTI

Çok sevdiği köpeğinin üzüntüsünü yaşayan Demir, işyerinin bahçesinde oturduğu sırada önüne bir kuş düştü. Kuşu alıp kontrol eden Demir, iddiaya göre kalbinin çalışmadığını fark etti. Ali Demir, işaret parmağıyla kuşa kalp masajı yaptı. Bir süre sonra kuş kendisine geldi. Demir, kuşu doğaya bıraktı. Demir'in, kuşa kalp masajı yaptığı anlar ise yakınları tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Kalp masajıyla hayata dönen kuş ViDEO

"MEVLAM BİR CAN ALIRKEN, BİR CAN VERDİ"

Köpeğinin ölmesine üzüldüğünü belirten Demir, şunları söyledi: ''Ofisin bahçesinde otururken önümüze bir kuş düştü. Elime alıp baktım. Kalbinin çalışmadığını fark ettim. Daha önce televizyonda hayvanlara yapılan kalp masajını izlemiştim. İşaret parmağımla kalp masajı yaptım. Bir süre sonra kuşun kalbi çalıştı. Bu bana teselli oldu. Yüce Mevlam, bir tane can alırken, bir tane canın geri dönmesine beni vesile etti. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Ofisin içine  klimalı ortamda bir iki saat kuşu beklettik. Su içirdik. Sonra kendine gelince doğaya bıraktım.''

Kalp masajıyla hayata dönen kuş

"ONLAR DA CAN TAŞIYOR"

Hayvanlara karşı herkesi duyarlı olmaya davet eden Demir, ''Biz biraz daha dikkatli olursak, onların da yaşama şansı artar. Araç kullanırken köpek ya da bir canlı gördüğümüzde hızımızı düşürelim. Çarptıysak bile onları bir veterinere götürelim. Onlarda can taşıyor'' dedi.

Kalp masajıyla hayata dönen kuş



Kalp masajıyla hayata dönen kuş



Kalp masajıyla hayata dönen kuş

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