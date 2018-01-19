taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.856
USD
3,7794
EURO
4,6345
ALTIN
161,92
PETR
68,6100

Kalpazanlar sahte paraları, otelde unuttu

Adana'da iki kalpazan, piyasaya sürmek istedikleri sahte paraları otelde unutunca yakalandı.

DHA | 19.01.2018 - 10:04..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana'da 9 Ocak'ta Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'ndeki bir otelden ayrılırken odada Murat Köse ve Mali uyruklu Lassana Thaore adlı kişiler tarafından unutulan sahte para, temizlik için odaya giren kat görevlileri tarafından bulundu.

Kalpazanlar sahte paraları, otelde unuttu

KAT GÖREVLİSİ BULDU, GÜVENLİK GÖREVLİSİ YAKALADI

Kat görevlileri yatak altında beyaz poşet içerisinde içi pudra ile dolu, 200 liralık 504 banknot buldu. Temizlik görevlileri, gerçek olduğunu sandıkları parayı müşterilerine iade edilmesi için otel yetkililerine teslim etti.

Kalpazanlar sahte paraları, otelde unuttu

Paralardan şüphelenen görevliler ise polisi aradı. Otele gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sahte olduğunu tespit ettikleri 504 banknota el koydu.

Kalpazanlar sahte paraları, otelde unuttu

RESEPSİYONA KARTVİZİTİNİ VERMİŞ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, otel görevlilerinin ifadesini aldı. Bu sırada resepsiyondaki görevli, Murat Köse'nin ödemeyi kredi kartıyla yaptığını kendisine de üzerinde sağlık memuru ve cep telefonu yazan kartvizit bıraktığını söyledi. Bunun üzerine polis Murat Köse ve Lassana Thaore, kısa sürede buldu. Yakalanan zanlıların üzerinde ise 100 dolarlık 14 sahte banknot daha ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Köse ve Thaore  tutuklandı.

Kalpazanlar sahte paraları, otelde unuttu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

36
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

110
YPG Azez'de 2 hastaneye saldırdı

YPG Azez'de 2 hastaneye saldırdı

63
15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

53
Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

Özülker: Rusya'nın Esad'ı İdlib'de gezdirmemesi sağlanmalı

24
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

25
Aubameyang Hertha Berlin maçında da yok

Aubameyang Hertha Berlin maçında da yok

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM