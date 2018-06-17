Kamboçya Prensi'nin eşi kazada öldü

Sihanoukville Emniyet Müdürü Chuon Narin, Sihanoukville kentinde, Prens Ranariddh ile içinde bulundukları aracın, ters yönden gelen taksiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan Ouk Phalla'nın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

PRENS BAŞKENT'E SEVK EDİLDİ

Kazada ağır yaralanan, eski Kamboçya Kralı Norodom Sihanouk'un oğullarından 74 yaşındaki Ranariddh'in uçakla başkent Phnom Penh'e sevk edildiği belirtildi.

Narin, kazada, Funcinpec Partisi Genel Başkanı olan Prens Ranariddh ve eşi Ouk Phalla ile takside bulunan 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.