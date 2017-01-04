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Kamboçya'da dünyanın en yüksek kuleleri inşa edilecek

Çinli iki şirketin oluşturduğu konsorsiyum, Kamboçya'da dünyanın en yüksek ikiz kulelerini yapmak üzere anlaşma sağladı.

AA | 04.01.2017 - 16:36
  1. Haberler
  2. Emlak

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Çinli iki şirketin oluşturduğu konsorsiyum, Kamboçya'da dünyanın en yüksek ikiz kulelerini yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Çin basınında yer alan haberine göre, bir şirket tarafından kurulan konsorsiyum, başkent Phnom Penh'deki inşaatın ihalesini 2,7 milyar dolarlık teklifle kazandı.

2022'DE TAMAMLANACAK

2022'de tamamlanacak Kamboçya ve Makao'dan birer şirketin konsorsiyuma destek verdiği projenin bu yılın sonuna doğru başlayıp 2022'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

452 metre ile halen dünyanın en yüksek ikiz kuleleri olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki Petronas'tan 108 metre daha yüksek olacak gökdelenler, lüks otel, iş merkezi, rezidans, AVM ve yaşam komplekslerini kapsıyor.

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